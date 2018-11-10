События

07:34 10.11.2018

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погибло двое украинских военнослужащих

1 мин читать
За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погибло двое украинских военнослужащих

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погибло двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями… В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в субботу утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120-мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на Светлодарском направлении, оккупанты проявили наибольшую огневую активность. У Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер", – добавили в штабе ООС.

10 ноября зафиксирован один обстрел со стороны боевиков вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два боевика уничтожено, еще два - получили ранения.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Житомирской области обнаружены товары двойного использования и военного назначения, которые хранились с нарушением правил

В Киеве в общественном транспорте актеры будут воспроизводить драматические миниатюры к годовщине Голодомора

Гройсман о завершении сезона дорожных работ: Имеем более 80% выполнения планов

Газовые турбины "SIEMENS" стали причиной аварии на ТЭС в Крыму

Порошенко подписал Указ о стипендиях детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Харьковский аэропорт отменяет и задерживает рейсы из-за тумана

Боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

Международный комитета Красного Креста направил 30 тонн гуманитарной помощи в ОРДЛО

Вдадимир Гройсман поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Житель Донецкой области пробовал провести в ОРДЛО 400 килограммов кофе – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Керченский стрелок" действовал один – СКР

ЕС и США договорились сотрудничать по защите избирательных систем

Суд назначил "дело Труханова" к судебному разбирательству, заседание назначено на 14 ноября

Порошенко не принял заявление генпрокурора Луценко об отставке

ГПУ составила сообщение о подозрении следователю РФ, сфальсифицировавшему уголовное дело против П.Гриба

Помощницу Лещенко, пострадавшую в ДТП, после предоставления медпомощи отпустили домой

СБУ открыло дело по факту организации незаконных выборов в ОРДО

Писатель Жадан инициирует художественный аукцион по сбору средств на оборудование для фронтовых медиков

Суд продлил содержание под стражей экс-командира "Схидного корпуса" Ширяева

Безсмертный подтвердил, что россияне на ТКГ предлагали Киеву обменять Крым на Донбасс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА