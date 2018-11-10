За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, погибло двое украинских военнослужащих

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, погибло двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями… В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили смертельные ранения", – говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в субботу утром.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120-мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на Светлодарском направлении, оккупанты проявили наибольшую огневую активность. У Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер", – добавили в штабе ООС.

10 ноября зафиксирован один обстрел со стороны боевиков вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два боевика уничтожено, еще два - получили ранения.