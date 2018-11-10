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04:42 10.11.2018

Гройсман о завершении сезона дорожных работ: Имеем более 80% выполнения планов

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Гройсман о завершении сезона дорожных работ: Имеем более 80% выполнения планов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о завершении сезона дорожных работ в 2018 году и констатировал выполнение поставленных планов на 80 %, сообщил "Урядовый портал".

"Сезон активных дорожных работ 2018 завершается, дорожные службы подводят итоги и готовятся к зиме. Впрочем, уже сейчас очевидны пробелы с выполнением планов реконструкции дорог местного значения, на которые выделялись 11 млрд грн бюджетных средств, а также необходимость быстрой реакции на случаи злоупотреблений", – цитирует портал заявление В.Гройсмана во время совещания по вопросам ситуации в дорожной отрасли в пятницу.

Глава правительства отметил проблемные моменты выполнения работ и использования выделенных на них бюджетных средств.

"Никому не дам злоупотреблять на строительстве дорог. Мы обработаем материалы (проверок – ИФ). Меня интересуют завышенные цены, несоблюдение материалов, нарушения технологий. В деталях нужно проанализировать 2018. Хочу получить ответы на все вопросы – полный результат: кто завышал цены, кто смешивал битум, все. Те, кто делал работу хорошо – поблагодарить, а те, кто занимался кражей – привлечь к ответственности", – заявил он.

В.Гройсман подчеркнул, что обещание о качественных дорогах – приоритет работы.

"Я пообещал, что украинцы будут ездить по хорошим дорогам, и они будут ездить. Понятно, что это непросто, и за один год не сделаешь. Но у нас есть пятилетняя комплексная программа (соединение областных центров новыми путями, построенными по новым нормам и с соблюдением требований безопасности). Ее выполнение позволит достичь цели", – уверен премьер-министр.

Глава правительства отметил важность выполнения программ строительства дорог местного значения.

"Есть области, где хорошо идут дела, есть области, которые демонстрируют бесхозяйственность. С ними будем отдельно работать. Местные дороги – это ответственность местных властей. Из доступных 11 млрд грн (выделенных в бюджете этого года) выполнение будет только на 6 млрд грн. Объемы меньше, чем могли бы быть. Хотел бы, чтобы все сделали выводы", – сказал он.

Отдельно В.Гройсман коснулся темы планов на 2019 год. Он отметил, что по данным "Укравтодора", некоторые тендеры на следующий строительный сезон уже объявляются.

"Поэтому важно, чтобы Парламент одобрил проект Госбюджета на 2019, в котором уже 55 млрд грн будут направлены на дороги. Из них 17 млрд грн – на местные дороги. Украинцы увидят большие объемы работ и почувствуют, что хороших путей становится больше", – подытожил премьер-министр.

Теги: #дороги #украина #премьер
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