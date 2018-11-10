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00:30 10.11.2018

Порошенко подписал Указ о стипендиях детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

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Порошенко подписал Указ о стипендиях детям журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей", сообщила пресс-служба Главы государства.

"Этим актом продолжается выплата стипендии Главы государства сыну журналиста Вячеслава Еремея, который погиб во время Революции Достоинства и дочери военного корреспондента Дмитрия Лабуткина, погибшего в феврале 2015 года в районе города Дебальцево во время проведения антитеррористической операции", – сказано в сообщении на сайте президента Украины в пятницу.

Также отмечается, что Указ был разработан во исполнение предыдущих решений Главы государства по увеличению размера стипендий детям журналистов, погибших или которым установлена инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и о введении дополнительных мер по их социальной защите и повышение эффективности государственной поддержки журналистов и их семей.

Теги: #дети #президент #стипендии #украина #журналисты
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