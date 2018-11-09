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22:45 09.11.2018

Харьковский аэропорт отменяет и задерживает рейсы из-за тумана

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Харьковский аэропорт отменяет и задерживает рейсы из-за тумана

В пятницу вечером авиарейсы в Международном аэропорту "Харьков" задерживаются или отменяются из-за погоды.

"Задержка и отмена рейсов связана с сильным туманом", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в аэропорту.

Как указано на официальном сайте аэропорта, отменен самолет из Стамбула, который должен был прилететь в 23:10. а два рейса из Минска задерживаются до 00:10 субботы (по расписанию они должны были приземлиться в 23:15).

Кроме того, отменены два рейса на Стамбул (время вылета по расписанию 20:55 пятницы и 02:55 субботы).

Теги: #украина #харьков #аэропорт
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