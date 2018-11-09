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18:51 09.11.2018

Суд назначил "дело Труханова" к судебному разбирательству, заседание назначено на 14 ноября

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Суд назначил "дело Труханова" к судебному разбирательству, заседание назначено на 14 ноября

Коллегия судей Малиновского районного суда г.Одессы назначила на 14 ноября судебное разбирательство уголовное производство в отношении Одесского городского головы Геннадия Труханова и других чиновников Одесского городского совета по факту завладения средствами городского бюджета при покупке зданий ОАО "ХК "Краян".

Как сообщается на сайте "Судова влада Украины", коллегия судей на подготовительном судебном заседании в пятницу продолжила рассматривать уголовное производство в отношении Г.Труханова и других должностных лиц, обвиняемых в завладении средствами местного бюджета в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). В частности суд рассматривал ходатайство сторон.

"Посоветовавшись в совещательной комнате, коллегия судей назначила дело к судебному разбирательству в судебном заседании. Судебное разбирательство назначено на 14 ноября 2018 года в 15:20", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн.

Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

Детективы Национального антикоррупционного бюро начали расследовать это дело 2 ноября 2016 года.

14 февраля 2018 года Г.Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".

По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

16 февраля Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Г.Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова (фракция БПП).

В марте Соломенский районный суд Киева возобновил арест 185 млн грн, которые были уплачены из городского бюджета Одессы за здание ОАО ХК "Краян", и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Действия всех соучастников квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц"). Кроме того, бывший директор частной компании-продавца здания обвиняется также в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство и покушение на легализацию средств, полученных преступным путем).

Теги: #суд #труханов
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