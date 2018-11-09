Порошенко не принял заявление генпрокурора Луценко об отставке

Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко об отставке с должности, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Администрации президента Украины.

"Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов "за" отставку во время рейтингового голосования)", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе АП в пятницу.

В Администрации президента отметили, что перед генпрокурором Ю.Луценко "стоят важные задачи".

Как сообщалось, 6 ноября Ю.Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.

После этого по просьбе первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко в Верховной Раде поставили на рейтинговое (предварительное) голосование вопрос о возможности его отставки генерального прокурора Украины. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против".

7 ноября пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что Ю.Луценко подал президенту Украины П.Порошенко заявление о своей отставке.

Вечером 8 ноября в эфире одного из телеканалов генпрокурор заявил, что президент рассмотрит его заявление об отставке по возвращении из-за границы.

"У меня с президентом был острый разговор, он не воспринял моего шага, он о нем узнал за пять минут до моего захода в Верховную Раду, но тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение по возвращении из-за границы", - сказал Ю.Луценко.

По Конституции Украины, прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, которого назначает и увольняет с должности с согласия Верховной Рады президент Украины. Срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет.

Согласно ст. 42 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Украины увольняется с административной должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.

Ю.Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.