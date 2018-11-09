Боевики 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования в пятницу осуществили 4 обстрела украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение суток, по состоянию на 18.00, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня", - говорится в сводке на странице штаба ООС в соцсети "Фейсбук".

Так, боевики открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Вильный, Авдеевка и Пески.

Кроме того, в районе Луганского, на Светлодарском направлении, противник применил минометы калибра 120 мм.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - подытожили в штабе ООС.