ГПУ составила сообщение о подозрении следователю РФ, сфальсифицировавшему уголовное дело против П.Гриба

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении российскому старшему следователю в уголовном производстве о незаконном привлечении гражданина Украины Павла Гриба к уголовной ответственности на территории России.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры, согласно собранной доказательной базе, указанное лицо, занимая должность старшего следователя по особо важным делам 2 отделения следственного отдела Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, при отсутствии каких-либо объективных доказательств причастности гражданина Украины П.Гриба к совершению противоправных действий на территории РФ, обвинил его в совершении особо тяжкого преступления.

"Кроме того, посредством применения физического и психологического давления к нему заставил последнего оговорить себя, тем самым искусственно создав доказательства его вины в инкриминируемом преступлении, а также предоставил Октябрьскому районному суду г.Краснодара РФ заведомо ложные и недостоверные сведения о привлечении П.Гриба в качестве обвиняемого и объявления его в федеральный и международный розыск, в результате чего судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре Украины отмечают, что таким образом российский следователь сфальсифицировал материалы уголовного дела в отношении П.Гриба.

"В настоящее время готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации по сообщению указанному лицу о подозрении и проведению с ним ряда процессуальных действий", - сказано в сообщении,

Досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению П.Гриба к уголовной ответственности.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону. Судебные слушания начались в июле, подсудимый не признал вину.

3 июля 2018 года в Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело П.Гриба, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.205.1 (содействие в террористической деятельности) Уголовного кодекс РФ. Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме.

7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на 6 месяцев - до 24 апреля 2019 года арест П.Гриба, обвиняемого в содействии терроризму.