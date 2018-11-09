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18:19 09.11.2018

СБУ открыло дело по факту организации незаконных выборов в ОРДО

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СБУ открыло дело по факту организации незаконных выборов в ОРДО

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области открыло уголовное производство по факту организации незаконных выборов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Донецкой области, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что на территории, временно оккупированной лицами, причастными к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР", контролируемыми Российской Федерацией, осуществляются противоправные умышленные действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Речь идет о мероприятиях по организации и проведению 11 ноября так называемых "выборов главы ДНР и депутатов народного совета ДНР".

Такие действия являются незаконными и наказываются в соответствии с действующим законодательством Украины.

В прокуратуре напомнили, что санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Теги: #ордо #сбу #выборы
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