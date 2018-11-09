Писатель Жадан инициирует художественный аукцион по сбору средств на оборудование для фронтовых медиков

Украинский поет, прозаик и общественный деятель Сергей Жадан инициировал благотворительный художественный аукцион, средства от которого передадут волонтерам медицинской службы "Ульф" для покупки конвексного датчика и планшета (оборудования для обнаружения внутреннего кровотечения).

"На аукционе будут и работы известных авторов, и молодых художников. Из самых знаковых авторов подтверждено участие Павла Макова, Романа Минина и Гамлета Зиньковского. На сегодняшний день работа Романа Минина уже есть, работы Павла Макова и Гамлета Зиньковского будут на следующей неделе", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" арт-куратор галереи HudpromLoft (одного из организаторов аукциона) Дарья Хрисанфова.

Аукцион пройдет 27 ноября в Харькове. Его организаторы – Харьковская школа архитектуры, благотворительный фонд "Україна ХХI", галерея HudpromLoft , партнером выступило PR-агентство "Bagels & Letters".

Для покупки оборудования необходимо около 90 тыс. грн.

Медики "Ульфа" работают на Авдеевском направлении на Донбассе и оказывает медицинскую помощь на волонтерских началах раненым бойцам и местному населению. За первый год работы они вывезли из-под огня 28 раненых.