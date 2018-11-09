В Киеве на стройплощадке отеля на Андреевском спуске взорвали петарды

В Киеве на неизвестные подорвали несколько петард, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникаций столичного главка полиции Оксана Блищик.

"Кто-то бросил петарды. Взрывов не было, там стройка, эхо", - сказала О.Блищик в пятницу днем.

Об инциденте также сообщает интернет-издание "Громадське". Согласно обнародованной им информации, неизвестные лица бросили на территорию застройки "неопределенные предметы", после чего прогремели три последовательных взрыва, после чего по стройплощадке распространился густой дым, который имел неприятный запах.

Издание отмечает, что сотрудники полиции перекрыли доступ к стройплощадке и сообщили, что выясняют обстоятельства произошедшего, а находящиеся у объекта протестующие, которые выступают против строительства, назвали произошедшее провокацией.

В заметке также говорится, что в пятницу коммунальщики демонтируют часть забора вокруг стройплощадки, после чего столичные власти намереваются решать вопрос по демонтажу строительного крана, который фактически работает над пешеходной зоной Андреевского спуска.

Как сообщалось, проект отеля на Андреевском спуске, 14-16 предусматривает 8-этажный отель (7 этажей и мансарда) на 182 номера. Проект включает ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Площадь участка составляет 0,2 га, общая площадь отеля — 13,6 тыс. кв. м. Общая высота здания по проекту составляет 30 м, что превышает максимально допустимую высоту зданий на данной территории.

Заказчиком проекта выступило ЧП "Маркон" (Киев), генподрядчиком — одесское ООО "Кадорр-Украина", входящее в инвестиционно-строительную компанию Kadorr Group бизнесмена Аднана Кивана.

21 июня 2018г Киевский городской совет поддержал расторжение договора аренды с ЧП "Маркон", застройщиком гостиницы по ул. Андреевский спуск, 14-16, в случае неприведения проектной документации в соответствие с нормами в течение 30 дней. "Если застройщик в течение 30 дней не приведет проектную документацию в соответствие с нормами законодательства (имеется в виду понижение этажности застройки – ИФ), то договор будет считаться расторгнутым", - объяснил руководитель юридического департамента "Объединения "Самопомич" Егор Недашковский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Контроль за исполнением данного решения возложен на земельный департамент Киевской городской государственной администрации.