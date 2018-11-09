События

14:11 09.11.2018

Информация о минировании Харьковского горсовета не подтвердилась

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Информация о минировании здания по ул.Квитки-Основьяненко, 7 в Харькове, где расположен Харьковский городской совет, не подтвердилась.

"Всего эксперты осмотрели 4500 кв. метров помещений, эвакуированы 260 граждан. Никакие взрывчатые вещества не обнаружены", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в пятницу.

Информация о случившемся внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции города. Правоохранители предпринимают меры, чтобы найти и установить личность лжеминера.

Как сообщалось, информация о том, что в здании на ул.Квитки-Основьяненко, 7, заложена взрывчатка, поступила в правоохранителям около 10.06. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и взрывотехники, проводился осмотр помещений и эвакуация людей.

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Интерфакс-Украина
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