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13:56 09.11.2018

Завтра вступит в силу Закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви

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Завтра вступит в силу Закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви

Закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", предусматривающий передачу Андреевской церкви в Киеве в пользование Вселенскому патриархату для размещения там своей ставропигии (представительства) опубликован в пятницу в "Голосе Украины" и вступит в силу в субботу, 10 ноября.

Как сообщалось, закон был принят Радой 18 октября после внесения законопроекта президентом Украины Петром Порошенко как неотложного.

.Закон предусматривает, что Андреевская церковь (адрес: г.Киев, Андреевский спуск, 23), которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Проект закона предлагает внести изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", дополнив его ст.17-1, согласно которой передача Андреевской церкви в постоянное пользование не влечет за собой исключение ее из перечня объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская".

По мнению автора законопроекта, передача Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату будет способствовать ускорению получения Томоса – признания Всемирным Православием поместной православной церкви Украины.

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко допускает, что реконструкция Андреевской церкви в Киеве, где будет размещено представительство Вселенского патриархата в Украине, будет ускорена. "2020-й год (запланированный год окончания реконструкции – ИФ) это крайний срок. Я так понимаю, что при необходимости, в разумных границах, это будет ускорено", - сказал он.

Директор НИСИ уточнил, что ставропигия (представительство) будет поддерживать двусторонние контакты с независимой украинской церковью. Вице-премьер также напомнил, что новая церковь будет устанавливать контакты с другими православными церквями и на этом этапе "взаимодействие и поддержка матери-церкви будет также важной". Р.Павленко отметил, что представительства разного уровня Вселенской патриархи существуют во многих странах, где есть независимые православные церкви.

Теги: #вселенский_патриарх #андреевская_церковь #закон
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