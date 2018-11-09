События

13:09 09.11.2018

Полторак обсудил с послом Великобритании вопросы сотрудничества и визит в Лондон

1 мин читать
Полторак обсудил с послом Великобритании вопросы сотрудничества и визит в Лондон

Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с послом Великобритании Джудит Гофф обсудил перспективы будущего визита в Лондон и вопросы двустороннего сотрудничества оборонных ведомств обеих стран, которые будут предметом двустороннего диалога.

"Благодарен посольству Великобритании в Украине, правительству и народу Великобритании за неизменное внимательное отношение к вопросам, связанным с Украиной, и поддержку украинского народа во время тяжелых испытаний, связанных с российской агрессией на востоке страны", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Теги: #полторак #великобритания #сотрудничество #лондон #визит
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Лондон надеется на санкции ЕС против руководства российской разведки

Кресло покойного Стивена Хокинга ушло с молотка почти за $400 тыс

Аэропорт Хитроу работает с перебоями из-за проблем с освещением ВПП

Основатель кампании за Brexit утверждает, что не получал финансирования из РФ

Посол Великобритании в Украине подчеркивает важность привлечения к ответственности ответственных за нападение на Гандзюк

Украина и Турция намерены развивать межрегиональное сотрудничество

Украина представит национальный стенд на крупнейшей туристической выставке мира WTM в Лондоне

Скотленд-Ярд будет продавать товары со своим логотипом для пополнения бюджета

Министр энергетики США посетит Украину и Польшу для поиска путей вывода их из-под зависимости от России

Жители Британии после референдума по Brexit стали чаще пытаться получить паспорта Ирландии

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет НБУ рекомендует Кабмину разработать программу по выпуску целевых ОВГЗ

В Киеве на стройплощадке отеля на Андреевском спуске взорвали петарды

Информация о минировании Харьковского горсовета не подтвердилась

Завтра вступит в силу Закон о передаче в пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви

Гройсман обратился к Раде за расширением своих полномочий, чтобы за 3 месяца навести в стране порядок

Военной эскалации в день нелегитимных выборов на Донбассе не будет, но возможны провокации

Защита Кернеса вновь подала ходатайство о смене подсудности по его делу

Глава СБУ об установлении заказчиков убийства Гандзюк: сообщим, как только будет результат

В Финляндии произошел сбой в работе GPS

Писательница Джоан Роулинг обвинила помощницу в растрате средств на кошек и кофе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА