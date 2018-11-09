Полторак обсудил с послом Великобритании вопросы сотрудничества и визит в Лондон

Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с послом Великобритании Джудит Гофф обсудил перспективы будущего визита в Лондон и вопросы двустороннего сотрудничества оборонных ведомств обеих стран, которые будут предметом двустороннего диалога.

"Благодарен посольству Великобритании в Украине, правительству и народу Великобритании за неизменное внимательное отношение к вопросам, связанным с Украиной, и поддержку украинского народа во время тяжелых испытаний, связанных с российской агрессией на востоке страны", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.