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13:06 09.11.2018

Гройсман обратился к Раде за расширением своих полномочий, чтобы за 3 месяца навести в стране порядок

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Гройсман обратился к Раде за расширением своих полномочий, чтобы за 3 месяца навести в стране порядок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен внести изменения в закон о Кабинете министров, которые бы расширили его полномочия.

"Я поддерживания наведение порядка в стране и хочу сказать от правительства, как премьер-министр, что нам недостаточно полномочий. Временно вы, возможно рассмотрите, я внесу изменения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я ответственно заявляют, что в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - сказал В.Гройсман по время часа вопроса к правительству в Верховной Раде Украины.

Теги: #гройсман #рада #полномочия
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