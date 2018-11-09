Гройсман обратился к Раде за расширением своих полномочий, чтобы за 3 месяца навести в стране порядок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен внести изменения в закон о Кабинете министров, которые бы расширили его полномочия.

"Я поддерживания наведение порядка в стране и хочу сказать от правительства, как премьер-министр, что нам недостаточно полномочий. Временно вы, возможно рассмотрите, я внесу изменения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я ответственно заявляют, что в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - сказал В.Гройсман по время часа вопроса к правительству в Верховной Раде Украины.