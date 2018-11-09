Военной эскалации в день нелегитимных выборов на Донбассе не будет, но возможны провокации

Активизация военных действий в день проведения нелегитимных выборов в неподконтрольных отдельных районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября, не ожидается, однако вероятны провокационные действия с целью дискредитации украинских военных, заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Активизации вооруженной компоненты... думаю, что по крайней мере на время проведения так называемых фейковых выборов, не будет. За исключением возможных провокаций со стороны российских террористических войск, которые, возможно, захотят показать это как атаки со стороны украинские военных", - сказал В.Грицак на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, возможна ли активизация военных действий во время проведения незаконных выборов на Донбассе.

"Мы общались с руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с представителями Национальной гвардии. Конечно, мы соблюдаем минские соглашения и никаких атакующих действий украинские войска предпринимать не будут", - заявил глава СБУ.