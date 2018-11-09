События

06:55 09.11.2018

Встреча Помпео с представителем КНДР перенесена из-за неготовности Пхеньяна - постпред США

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Встреча Помпео с представителем КНДР перенесена из-за неготовности Пхеньяна - постпред США

Встреча госсекретаря США Майка Помпео с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем была перенесена на более поздний срок по просьбе северокорейской стороны, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Северная Корея заявила, что хочет отсрочить встречу по каким-то причинам. Госсекретарь Помпео был готов приехать", - сообщила она журналистам в ООН.

"Мы продолжаем находиться в состоянии готовности к переговорам, не думаю, что возникли какие-то серьезные проблемы. Я поговорила с администрацией, они считают, что они (КНДР - ИФ) отложили встречу в связи с тем, что не готовы к ней", - добавила Н.Хейли.

Как сообщалось, М.Помпео должен был встретиться в Нью-Йорке с Ким Ен Чхолем в минувший четверг, чтобы обсудить вопросы реализации договоренностей по всем четырем направлениям деятельности, обозначенным в совместном заявлении по итогам американо-северокорейского саммита в Сингапуре, включая достижение "окончательной, полностью проверенной денуклеаризации КНДР".

СМИ, комментируя перенос встречи, сообщают, что в Пхеньяне вызывает острое раздражение отказ США от смягчения санкций против КНДР в ответ на предпринимаемые ею шаги в направлении денуклеаризации.

Теги: #сша #ситуация #кндр #контакты
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