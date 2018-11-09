В Киеве на 12 пешеходных переходах обустроят сенсорное освещение - КГГА

В столице на 12 наземных пешеходных переходах обустроят сенсорное освещение, которое будет включаться с помощью датчиков движения, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Мы постоянно работаем над повышением безопасности дорожного движения и прислушиваемся к пожеланиям киевлян. Поэтому мы рады воплощать в жизнь проект Владимира Басовского в рамках Общественного бюджета – "Сенсорное освещения 29 пешеходных переходов". Кроме того, это позволит сэкономить и электроэнергию - за счет датчиков движения, реагирующих на пешехода", - отметил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

По его информации, по результатам допороговых закупок работ по строительству сетей сенсорного освещения на 12 объектах уже заключают договора подряда по следующим адресам:

- ул. Центральная и ул. 136-ая Садовая;

- ул. Центральная и ул. 138-ая Садовая;

- просп. Петра Григоренко, возле дома № 9 по ул. Михаила Гришко;

- просп. Петра Григоренко, возле дома № 12 на ул. Александра Мишуги;

- ул. Здолбуновская, 9 и 9-Б;

- просп. Петра Григоренко, 9;

- просп. Петра Григоренко, 18;

- просп. Петра Григоренко, 1;

- просп. Петра Григоренко, 12;

- ул. Декабристов, 2-А;

- ул. Ивана Пулюя, возле дома № 16-В на ул. Федора Эрнста;

- ул. Архитектора Николаева, 17