Трамп и Абэ обсудили взаимодействие по КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы подтвердили готовность к сотрудничеству по КНДР, сообщила в пятницу газета "Майнити" со ссылкой на собственный источник.

"Стороны подтвердили настрой на тесное взаимодействие по северокорейским проблемам и на укрепление японо-американского альянса после промежуточных выборов в США ", - цитирует издание своего собеседника.

Лидеры двух стран обсудили также запланированный на следующую неделю визит вице-президента США Майка Пенса в Японию, отметила газета.

Издание напомнило, что переговоры Д.Трампа и С.Абэ состоялись после выборов в конгресс США. На пресс-конференции по их итогам американский президент заявил, что Япония несправедливо относится к торговле с США. Он утверждал, что Япония экспортирует в США свои автомобили по низкими тарифами, но не принимает американские машины.