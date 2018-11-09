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02:21 09.11.2018

Генпрокуратура выявила множество нарушений при проверке одной из колоний

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Генпрокуратура выявила множество нарушений при проверке одной из колоний

Генеральная прокуратура Украины провела внеплановую проверку Житомирской исправительной колонии № 4 где были выявлены многочисленные систематические нарушения прав осужденных, сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Условия проживания, труда, лечения заключенных не соответствуют требованиям законодательства, международным стандартам и по большинству показателей могут расцениваться как бесчеловечное обращение с людьми" – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Украины в четверг вечером.

В течение последних двух лет осужденные необоснованно использовались для выполнения работ без заключения трудовых договоров, многим из них не платили зарплату, в государственный бюджет не уплачивается единый социальный взнос. В колонии заключенным не оказывалась надлежащая медицинская помощь.

В ходе проверки были выявлены факты помощи преступным "авторитетам" со стороны руководства исправительной колонии. Для некоторых из них в колонии была выделена отдельная комната с мебелью и бытовыми приборами, ключи от комнаты находились у одного из злостных нарушителе правопорядка.

В одном из помещений колонии в ходе проверки был обнаружен тайник с четырьмя ножами.

"Непосредственно во время проверки ГПУ приняты неотложные меры по устранению выявленных нарушений. в ИК № 4  доставлены лекарств на общую сумму более 30 тыс грн, заключено более 60 трудовых договоров с осужденными, проведена санитарная обработка и уборка в жилых помещениях, лица, содержащиеся в ШИЗО и ПКТ, обеспечены емкостями с питьевой кипяченой водой" – отмечают в прокуратуре.

"По фактам, установленным работниками профильного управления, в прокуратуру Житомирской области направлены материалы по регистрации уголовных производств по статье 364 (злоупотребление служебным положением), 263 (изготовление, ношение или сбыт холодного оружия), 366 (служебный подлог) УК Украины" – подытожили в прокуратуре.

 

Теги: #проверка #украина #генпрокуратура
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