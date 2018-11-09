В Харькове в результате ДТП с участием автобуса пострадали два человека – полиция

В четверг вечером на ул.Полтавский Шлях в Харькове произошло столкновение автомобиля ВАЗ с пассажирским автобусом.

"В результате ДТП 29-летнего водителя автомобиля "ВАЗ" и 4-летнего пассажира легкового авто доставили в больницу...Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация об аварии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Состояние здоровья и травмы пострадавших уточняются.