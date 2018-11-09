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00:51 09.11.2018

Могерини призвала руководителей Косово и Сербии к диалогу и нормализации отношений

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Могерини призвала руководителей Косово и Сербии к диалогу и нормализации отношений

В ходе диалога высокого уровня Сербия-Косово, прошедшего в четверг в Брюсселе при посредничестве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, президенты Александр Вучич и Хашим Тачи обсудили шаги по продвижению вперед в урегулировании отношений, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"В своих дискуссиях с двумя президентами Федерика Могерини подчеркнула необходимость того, чтобы Косово и Сербия обеспечивали условия, благоприятствующие диалогу, и воздерживались от слов, действий и мер, которые противоречат духу нормализации", - говорится в коммюнике ЕВС.

В нем отмечается ожидание Евросоюза, "что Сербия и Косово будут быстро выполнять свои обязательства по диалогу, учитывая прямую связь между всеобъемлющей нормализацией отношений между ними и конкретными перспективами их европейских устремлений".

Теги: #косово #ес #сербия #диалог
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