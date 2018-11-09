Генпрокурор: на следующей неделе надеюсь на успехи СБУ в деле убийства Гандзюк

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверен, что заказчики убийства активистки Екатерины Гандзюк будут установлены, и ожидает на следующей неделе успехов СБУ в этом.

"У меня как генерального прокурора... есть серьезная уверенность, что заказчик будет установлен", - сказал генпрокурор в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

По его словам, для этого необходимо "прекратить травлю правоохранительной системы".

Генпрокурор считает, что следует "искать доверие и только вместе с правоохранительной системой наказывать зло".

Ю.Луценко отметил, что важно разделить близкое окружение Е.Гандзюк и тех политиков, которые строят пиар на ее смерти.

Генпрокурор напомнил, что с организатором и другими фигурантами этого преступления сейчас работает СБУ. "Именно на СБУ в сотрудничестве с полицией и прокуратурой лежит задача установить заказчика. Из того, что я знаю из служебных совещаний, такие шансы есть", - заявил Ю.Луценко.

Генпрокурор не стал называть никаких фамилий возможных причастных к заказу этого преступления, подчеркнув, что этого нельзя делать в интересах раскрытия преступления.

Вместе с тем, он добавил: "На следующей неделе я надеюсь на успехи у следствия СБУ".