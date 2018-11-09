События

00:12 09.11.2018

Луценко о своем заявлении об отставке: президент не воспринял мой шаг, но обещал принять решение

1 мин читать
Луценко о своем заявлении об отставке: президент не воспринял мой шаг, но обещал принять решение

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко рассмотрит заявление генпрокурора об отставке по возвращении из-за границы.

"Меня власть интересует только как возможность ответственности и эффективности, поэтому я заявил о своей отставке, я к ней готов... У меня с президентом был острый разговор, он не воспринял моего шага, он о нем узнал за пять минут до моего захода в Верховную Раду, но тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение по возвращении из-за границы", - сказал Ю.Луценко в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он подчеркнул серьезность своих намерений, а не эмоциональность принятого решения: "Это не игры, это принцип".

"Я сам рассматриваю эту смерть (активистки Екатерины Гандзюк -ИФ) как личное горе, я сам рассматриваю расследование как мое личное обязательство... Обвинения в том, что конкретно Порошенко, Луценко, Аваков и так далее виновны в крови, категорически не воспринимаю", - добавил генпрокурор.

Теги: #генпрокурор #заявление #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

За минувшие сутки боевики 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения– штаб ООС

В Киеве на 12 пешеходных переходах обустроят сенсорное освещение - КГГА

Суд взял под стражу водителя Lexus'а, сбившего насмерть двух человек на пешеходном переходе в Харьковской области

Генпрокуратура выявила множество нарушений при проверке одной из колоний

В Харькове в результате ДТП с участием автобуса пострадали два человека – полиция

Генпрокурор: на следующей неделе надеюсь на успехи СБУ в деле убийства Гандзюк

Порошенко поблагодарил США за расширение санкций против РФ

В Днепре стартует проект "Полицейский офицер громады" – полиция

Конкурс на строительство в Киеве метро на Виноградарь завершился, самую низкую цену предложил "Киевметрострой"

В Украине с начала года на пожарах погибли почти 1,4 тыс человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Встреча Помпео с представителем КНДР перенесена из-за неготовности Пхеньяна - постпред США

Трамп и Абэ обсудили взаимодействие по КНДР

Могерини призвала руководителей Косово и Сербии к диалогу и нормализации отношений

Кресло покойного Стивена Хокинга ушло с молотка почти за $400 тыс

Массовые акции в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

КС начал рассматривать конституционность внесений изменений в Конституции о курсе на членство в ЕС и НАТО

В Миграционной службе рассказали, как воевавшие на Донбассе в рядах ВСУ иностранцы могут легализоваться в Украине

Станция метро "Вокзальная" в Киеве вновь открыта на вход и работает в обычном режиме

Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход из-за поломки эскалатора

На Буковине контрабандисты избили пытавшихся их задержать пограничников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА