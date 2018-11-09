Луценко о своем заявлении об отставке: президент не воспринял мой шаг, но обещал принять решение

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что президент Украины Петр Порошенко рассмотрит заявление генпрокурора об отставке по возвращении из-за границы.

"Меня власть интересует только как возможность ответственности и эффективности, поэтому я заявил о своей отставке, я к ней готов... У меня с президентом был острый разговор, он не воспринял моего шага, он о нем узнал за пять минут до моего захода в Верховную Раду, но тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение по возвращении из-за границы", - сказал Ю.Луценко в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он подчеркнул серьезность своих намерений, а не эмоциональность принятого решения: "Это не игры, это принцип".

"Я сам рассматриваю эту смерть (активистки Екатерины Гандзюк -ИФ) как личное горе, я сам рассматриваю расследование как мое личное обязательство... Обвинения в том, что конкретно Порошенко, Луценко, Аваков и так далее виновны в крови, категорически не воспринимаю", - добавил генпрокурор.