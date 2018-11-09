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00:03 09.11.2018

Порошенко поблагодарил США за расширение санкций против РФ

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Порошенко поблагодарил США за расширение санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил руководство США за расширение санкций против юридических и физических лиц России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Приветствую расширение Вашингтоном санкций против юридических и физических лиц России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе" – говорится в сообщении президента Украины на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

П. Порошенко отметил, что введенные санкции это четкий сигнал международной поддержки Украины.

"Четкий сигнал - все, кто причастен к преступной оккупации украинского полуострова и гибридной агрессии на Донбассе, не смогут избежать ответственности. Думаю, что и наши другие партнеры должны последовать этому примеру" – отметил П. Порошенко.

Президент Украины призвал мировое сообщество к единству в вопросе санкционного давления на Россию.

"Общим трансатлантическим фронтом заставим Кремль изменить свое поведение, забрать своих наемников из Украины, вернуть украденные территории и уважать международное право. Уже на протяжении более 4-х лет нам удается не только сохранять, но и усиливать санкционное давление против агрессора" – подытожил президент Украины.

Теги: #киев #заявление #президент #украина
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