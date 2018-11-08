События

21:34 08.11.2018

Кресло покойного Стивена Хокинга ушло с молотка почти за $400 тыс

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Кресло покойного Стивена Хокинга ушло с молотка почти за $400 тыс

Инвалидное кресло покойного британского физика и писателя Стивена Хокинга продали на аукционе за $393 тыс., сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Кресло, в котором С.Хокинг провел большую часть своей жизни, ушло с молотка в ходе торгов в аукционном доме Christie's в Лондоне. Помимо этого, был продан экземпляр докторской диссертации С.Хокинга 1965 года: за нее отдали $767 тыс.

Деньги, полученные от продажи лотов, перечислят на счет благотворительного фонда Хокинга, а также Ассоциации по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.

С.Хокинг изучал проблемы Большого взрыва и черные дыры. Также он прославился как популяризатор науки благодаря книге "Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр", которая вышла в 1988 году.

С.Хокинг скончался на 77-м году жизни в марте 2018 года.

 

 

Теги: #великобритания #аукцион #кресло #ученый
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