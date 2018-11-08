События

18:30 08.11.2018

Массовые акции в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

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Сотрудники правоохранительных органов на должном уровне обеспечили охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий в Киеве.

Как сообщает в четверг вечером пресс-служба ГУ Нацполиции Украине в Киеве, 7-8 ноября во время акций работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины несли службу в усиленном режиме и активно патрулировали места массового скопления граждан.

Чтобы не допустить конфликтов, были привлечены сотрудники полиции диалога, которые разъясняли гражданам правила проведения акций и напоминали об ответственности в случае нарушений правопорядка.

"В настоящее время акции в столице закончились, участники митингов разошлись", - говорится в обнародованном сообщении.

Теги: #киев #полиция #акции
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Интерфакс-Украина
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