Массовые акции в Киеве прошли без нарушений правопорядка – полиция

Сотрудники правоохранительных органов на должном уровне обеспечили охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий в Киеве.

Как сообщает в четверг вечером пресс-служба ГУ Нацполиции Украине в Киеве, 7-8 ноября во время акций работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины несли службу в усиленном режиме и активно патрулировали места массового скопления граждан.

Чтобы не допустить конфликтов, были привлечены сотрудники полиции диалога, которые разъясняли гражданам правила проведения акций и напоминали об ответственности в случае нарушений правопорядка.

"В настоящее время акции в столице закончились, участники митингов разошлись", - говорится в обнародованном сообщении.