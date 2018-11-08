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18:20 08.11.2018

КС начал рассматривать конституционность внесений изменений в Конституции о курсе на членство в ЕС и НАТО

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КС начал рассматривать конституционность внесений изменений в Конституции о курсе на членство в ЕС и НАТО

Большая палата Конституционного суда Украины начала рассмотрение в форме письменного производства дела по конституционному обращению Верховной Рады о предоставлении заключения о конституционности законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на членство в ЕС и НАТО.

Как сообщает пресс-служба суда, в четверг заслушали судью-докладчика по делу Олега Первомайского о содержании конституционного обращения и основаниях для открытия конституционного производства по делу.

Конституционный суд завершил слушания дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части пленарного заседания для предоставления заключения по делу.

Согласно ст.159 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в Конституцию рассматривается Верховной Радой при наличии заключения КС о соответствии его требованиям статьям 157 и 158 Конституции.

Теги: #ксу #ес #рассмотрение #нато
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