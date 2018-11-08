В Миграционной службе рассказали, как воевавшие на Донбассе в рядах ВСУ иностранцы могут легализоваться в Украине

Вопрос легализации в Украине воина-иностранца в большинстве случаев можно решить в рамках действующего законодательства, рассказала первый заместитель главы Государственной миграционной службы (ГМС) Наталья Науменко.

Как сообщает в четверг пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, Н.Науменко напомнила, что в 2015 году иностранцам и лицам без гражданства было предоставлено законное право вступать в ряды Вооруженных сил Украины по контракту, что подтверждает законность пребывания таких иностранцев на территории Украины.

Однако, по ее словам, существует проблема законности пребывания на территории Украины лиц, участвовавших в АТО в составе добровольческих батальонов в 2014-2015 годах, которые сейчас в силу политических причин не могут выехать в страны своей гражданской принадлежности.

При этом Н.Науменко отметила, что ни один орган государственной власти не может назвать точное количество таких лиц – звучат разные цифры, от 100 до 500 человек.

"У многих из них срок законного пребывания (в Украине - ИФ) уже исчерпан. То есть они находятся на территории Украины с нарушением требований законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. Это первая проблема", - рассказала она.

К тому же, по словам первого замглавы ГМС, у многих из этих лиц отсутствуют документы, удостоверяющие личность и их гражданство, или такие документы есть, но у них закончился срок действия.

Однако, сообщила Н.Науменко, вопрос легализации воина-иностранца в Украине можно решить в рамках действующего законодательства.

"Если лицо принимало участие в защите территориальной целостности и независимости Украины и уже не воюет…. при этом, например, является инструктором, или работает в волонтерской организации и имеет национальный паспорт, загранпаспорт, мы можем продолжить срок пребывания на территории Украины. Да, после уплаты административного штрафа, но продлить срок пребывания", - рассказала она.

Дальше же такой человек, который уже законно находится на территории Украины, по ходатайству волонтерской организации, имеющей право привлекать иностранцев к своей работе, может оформить вид на жительство.

Второй вариант – иностранец, имеющий корни в Украине, может оформить украинское гражданство по упрощенной процедуре. "Когда мы общаемся с таким лицом, всегда выясняем, где он родился, где родились его родители, дедушка, бабушка, возможно, у него есть какие-то связи с Украиной, и тогда он может получить гражданство Украины по упрощенной процедуре, или оформить разрешение на иммиграцию и получить вид на жительство", - сказала Н.Науменко.

Иностранец, у которого вообще нет документов, может подать заявление об обращении за защитой в Украине, то есть получить статус беженца или статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Обращение за защитой в Украине не только может помочь таким лицам урегулировать свой правовой статус в стране, но и предоставит гарантии по их невысылке за пределы Украины.

"В отношении лиц, подающих заявление о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, проводится проверка с целью их идентификации. Мы проводим интервью, устанавливаем дату въезда в Украину, привлекаем к проверке СБУ или другие государственные органы. Мы должны понимать, кого мы легализируем, и должны быть на 100% уверенными, что этот человек действительно защищает интересы Украины, а не использует эту ситуацию в своих, не всегда законных, целях или в целях государства-агрессора", - пояснила первый замглавы ГМС.

Также, по ее словам, действующее законодательство четко предусматривает, что иностранцы, которые готовы защищать интересы Украины, должны оформить контракт с ВСУ.

"Как только такой иностранец оформляет контракт в военкомате, он получает военный билет… После этого вид на жительство оформлять уже не нужно. То есть этот военный билет подтверждает пребывание иностранца на территории Украины на законных основаниях на период действия контракта", - пояснила Н.Науменко.

Она заверила, что все лица, которые обращаются в аппарат Государственной миграционной службы, получают алгоритм решения своего вопроса.

"Я убеждена, что большинство случаев можно урегулировать в рамках действующего законодательства", - подытожила первый замглавы ГМС.