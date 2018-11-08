Станция метро "Вокзальная" в Киеве вновь открыта на вход и работает в обычном режиме

Станция Киевского метрополитена "Вокзальная" на Святошино-Броварской ("красной", М1) линии, ранее закрытая на вход из-за поломки эскалатора, восстановила свою работу в обычном режиме.

"Станция "Вокзальная" работает в обычном режиме!", - сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook в четверг вечером.

О причинах поломки эскалатора не сообщается, в то же время в сообщении содержится призыв следующего содержания: "Просим соблюдать правила пользования эскалаторами. Не заступать за ограничительную линию, придерживать подолы длинной одежды и не бросать монеты на балюстраду. Это простые вещи, которые напрямую влияют на работу станций и комфорт поездки".

Как сообщалось, станция "Вокзальная", расположенная возле центрального железнодорожного вокзала украинской столицы, была закрыта в четверг вечером на несколько минут из-за поломки эскалатора. При этом станция работала на выход, два эскалатора работали в одном направлении.

Станция метро "Вокзальная" входила в состав первой очереди столичной подземки и была открыта в 1960 году. В последние годы является одной из двух наиболее загруженных станций киевского метро: пассажиропоток превышает 60 тыс пассажиров в сутки.