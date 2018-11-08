Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрыта на вход из-за поломки эскалатора

Станция Киевского метрополитена "Вокзальная" на Святошино-Броварской ("красной", М1) линии, расположенная возле центрального железнодорожного вокзала украинской столицы, закрыта в четверг вечером на вход из-за поломки эскалатора.

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход. Технеисправность эскалатора", - сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook в четверг вечером.

При этом станция работает на выход, два эскалатора работают в одном направлении.

"Специалисты выясняют причины остановки оборудования… Об открытии станции будет поставлено в известность дополнительно. Просим прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Станция метро "Вокзальная" входила в состав первой очереди столичной подземки и была открыта в 1960 году. В последние годы является одной из двух наиболее загруженных станций киевского метро: пассажиропоток превышает 60 тыс пассажиров в сутки.