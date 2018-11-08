События

16:48 08.11.2018

На Буковине контрабандисты избили пытавшихся их задержать пограничников

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На участке Черновицкого погранотряда наряд пограничников в среду обнаружил на подступах к границе группу из примерно 20 мужчин, следовавших с грузом в направлении Румынии, которые при попытке их задержать оказали сопротивление стражам границы и причинили им телесные повреждения.

Как сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины, после нападения на пограничный наряд правонарушители скрылись. При этом в опубликованной информации не уточняется степень причиненного пограничникам вреда здоровью.

"На место сразу выехали дополнительные резервы для прикрытия участка и поиска нарушителей. Во время осмотра места происшествия, правоохранители нашли 4 брошенных ящика с сигаретами и средства для удобного перемещения пакетов", - говорится в сообщении.

Также по данному факту пограничники проинформировали сотрудников Нацполиции Украины. "Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливается круг причастных лиц", - говорится в информации.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что несмотря на любое сопротивление организаторов преступных схем, меры по усилению пограничного режима и противодействия противоправной деятельности на границе будут продолжаться и в дальнейшем.

Теги: #буковина #госпогранслужба #контрабандисты
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