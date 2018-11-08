Житель Харьковской области украл из храма 9 икон

Сотрудники полиции задержали 37-летнего подозреваемого в краже 9 икон из храма в с.Терновая Харьковской области.

Как сообщает в четверг отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, информация о том, что в храме выбиты стекла и нет икон, поступила правоохранителям от местного жителя.

"В ходе проведения розыскных действий сотрудники сектора реагирования патрульной полиции оперативно задержали за совершение кражи 37-летнего жителя Харьковского района. Мужчина не стал отрицать своей вины", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.