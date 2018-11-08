Жертвами стрельбы в Калифорнии стали 12 человек
В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния в ходе стрельбы погибли 12 человек, сообщает телеканал Си-эн-эн.
Один из погибших - помощник шерифа.
Изначально данных о погибших не поступало, появлялись сообщения лишь об 11 пострадавших.
Инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill. В баре, по данным правоохранительных органов, на момент стрельбы находилось несколько сотен человек.
Нападавший произвел около 30 выстрелов, он мертв, сообщили в канцелярии шерифа округа.