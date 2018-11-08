События

13:35 08.11.2018

Жертвами стрельбы в Калифорнии стали 12 человек

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В городе Таузанд-Окс в штате Калифорния в ходе стрельбы погибли 12 человек, сообщает телеканал Си-эн-эн.

Один из погибших - помощник шерифа.

Изначально данных о погибших не поступало, появлялись сообщения лишь об 11 пострадавших.

Инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill. В баре, по данным правоохранительных органов, на момент стрельбы находилось несколько сотен человек.

Нападавший произвел около 30 выстрелов, он мертв, сообщили в канцелярии шерифа округа.

Теги: #стрельба #сша #калифорния
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Интерфакс-Украина
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