В России запрет на публикацию военными личной информации в интернете будет распространяться и на срочников

Действие одобренного в четверг в первом чтении Госдумой закона, запрещающего военнослужащим делиться в интернете и СМИ информацией о себе, коснется и солдат-срочников, заявил замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

"Данный запрет будет распространяться и на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Меры воздействия определены дисциплинарным уставом, поэтому права командиров будут ограничены как раз возможностями дисциплинарного устава", - сказал Н.Панков, выступая в Госдуме в четверг.

Он отметил, что у министерства обороны есть возможности отслеживать активность военнослужащих в интернете. Н.Панков подчеркнул, что публикация сведений о себе в открытом доступе несет угрозу для самих солдат и офицеров, насущность подобного запрета подтвердил сирийский опыт.

В то же время, закон не коснется жен российских военных.

"Николай Александрович, а с женами что делать будем? Они-то как будут дружить с интернетом?" - спросил Н.Панкова депутат Геннадий Онищенко, в прошлые годы возглавлявший Роспотребнадзор.

"Жены не подпадают, конечно, под данный запрет", - ответил Н.Панков.

Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете военнослужащим размещать в интернете и в СМИ информацию о себе или других военных.

Согласно положениям законопроекта, военнослужащим запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих (военнослужащих - иностранных гражданах).

Это касается информации, позволяющей раскрыть ведомственную принадлежность военных, информацию о служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и месте их дислокации (нахождения). Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.

Это ограничение касается и военнослужащих - иностранных граждан.

Предлагаемый законопроект не распространяется на граждан, уволенных с военной службы.

За нарушение указанного запрета в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных сил РФ каждый военнослужащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира.