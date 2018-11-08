В Украине в ближайшие сутки будет теплая погода днем, ночью заморозки

В Украине в ближайшие сутки 9 ноября синоптическая ситуация почти не изменятся: сохранится сухая погода: прохладная ночью и довольно теплая днем, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, в южных и западных областях местами 1-4° тепла; днем 7-12° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье 14-17°.

В Киеве 9 ноября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 9-11° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 ноября самая высокая температура днем была 17,8° в 2010 году, самая низкая ночью -11,8° в 1942 году.

В Украине 10 ноября также без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла; днём 4-10° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, в Крыму и Одесской области 9-14°, в восточных, Сумской и Черниговской областях 1-6° тепла.

В Киеве 10 ноября без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.