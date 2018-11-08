События

11:40 08.11.2018

В Бахмуте вблизи в/ч замечен БПЛА, управлявший им мужчина передан СБУ

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В Бахмуте вблизи в/ч замечен БПЛА, управлявший им мужчина передан СБУ

Пролет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) зафиксирован вблизи воинской части в г.Бахмут (Донецкая обл.). Мобильная группа в/ч задержала мужчину, управлявшего беспилотником, и передала его сотрудникам Службы безопасности Украины из состава операции объединенных сил.

Как сообщается в четверг на сайте Министерства обороны Украины, дежурная смена заметила БПЛА около 20.00 7 ноября. В вероятное место запуска беспилотника прибыла мобильная группа части.

"В ходе розыскных мероприятий удалось задержать человека на автомобиле, который управлял беспилотником. В автомобиле обнаружены два дрона и ноутбук, устройства управления БПЛА. Подозреваемого, автомобиль и технические средства переданы сотрудникам СБУ из состава операции объединенных сил", - сказано в сообщении.

В Минобороны напомнили, что какие-либо БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения; причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Теги: #бпла #минобороны #сбу #бахмут
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