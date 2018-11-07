Планы президента Франции чествовать маршала Петена вызвали полемику в стране

Намерение президента Франции Эмманюэля Макрона чествовать в ходе торжественной церемонии, посвященной 100-летию окончания Первой мировой войны, маршала Филиппа Петена наряду с другими военными руководителями эпохи, вызвало полемику во Франции и привлекло внимание европейских СМИ.

"Совершенно справедливо, что мы воздаем честь маршалам, которые также привели армию к победе. И эта честь будет оказана, как происходит и каждый год, французской армией", - заявил Э.Макрон в среду в административном центре департамента Арденны городе Шарлевиль-Мезьер на четвертый день своего паломничества по мемориальным местам Первой мировой войны.

Как сообщает газета "Фигаро", Э.Макрон отверг критику в связи с его планами включить такой противоречивый исторический персонаж, как Ф.Петен, наряду с семью другими маршалами в памятную церемонию, которая состоится в субботу в парижском Доме инвалидов.

Президент Франции в ответ на критику чествования Ф.Петена, возглавлявшего коллаборационистское правительство Виши в 1940-44 годах, заявил, что не намерен скрывать ни единой страницы истории.

"И маршал Петен тоже был во время Первой мировой войны великим воином. Вот так. Это реальность нашей страны", - приводит газета слова Э.Макрона.

По его мнению, "политическая жизнь, как и человеческая натура, иногда более сложна, чем хотелось бы верить". Он допускает, что "можно было стать великим воином в Первой мировой войне и сделать фатальный выбор во время Второй".

"Я признаю ту роль, которую сыграли наши маршалы и наша армия во французской победе", - заявил президент Франции своим критикам.

При этом СМИ не оставили без внимания реакцию Представительного совета еврейских организаций Франции (Crif), выразившего возмущение такими высказываниями.

"Единственное, что мы запомним о Петене, - это то, что от имени французского народа он был поражен в правах во время его процесса в июле 45-го", - цитирует бельгийская "Суар" слова председателя Crif Франсиса Калифа из коммюнике совета.

Crif напоминает, что Ф.Петена "в июле 1945 года судил Верховный суд за сговор с врагом и государственную измену и приговорил к смертной казни" (Ф.Петен был помилован главой временного правительства Шарлем де Голлем и умер, отбывая пожизненное заключение, 23 июля 1951 года - ИФ).