Президенты Украины и Финляндии обсудили дальнейшие шаги по освобождению украинских политзаключенных в РФ
Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России и предстоящий визит главы Финляндии в Украину.
Как сообщает в среду пресс-служба главы Украинского государства, в ходе встречи собеседники отметили высокую динамику двустороннего политического диалога.
"Стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России. Президент Украины поблагодарил финского коллегу за его личную активную позицию в этом вопросе", - сказано в сообщении.
Также П.Порошенко отметил готовность Украины продолжать укрепление двустороннего сотрудничества, в частности в торговле. В этом контексте отмечена важность предстоящего визита президента Финляндии в Украину.
Как сообщается, С.Ниинистё заверил, что Финляндия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ в Украинском государстве.
П.Порошенко поблагодарил Финляндию за ощутимую помощь в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 7-8 ноября находится с рабочим визитом в Финляндии.