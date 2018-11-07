События

18:51 07.11.2018

Президенты Украины и Финляндии обсудили дальнейшие шаги по освобождению украинских политзаключенных в РФ

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Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России и предстоящий визит главы Финляндии в Украину.

Как сообщает в среду пресс-служба главы Украинского государства, в ходе встречи собеседники отметили высокую динамику двустороннего политического диалога.

"Стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России. Президент Украины поблагодарил финского коллегу за его личную активную позицию в этом вопросе", - сказано в сообщении.

Также П.Порошенко отметил готовность Украины продолжать укрепление двустороннего сотрудничества, в частности в торговле. В этом контексте отмечена важность предстоящего визита президента Финляндии в Украину.

Как сообщается, С.Ниинистё заверил, что Финляндия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ в Украинском государстве.

П.Порошенко поблагодарил Финляндию за ощутимую помощь в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 7-8 ноября находится с рабочим визитом в Финляндии.

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Интерфакс-Украина
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