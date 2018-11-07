События

18:46 07.11.2018

В российской больнице пенсионерке по ошибке ампутировали здоровую ногу

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В российской больнице пенсионерке по ошибке ампутировали здоровую ногу

В Воронеже проводится доследственная проверка по факту ампутации здоровой ноги у 89-летней женщины, сообщает в среду пресс-служба СК РФ.

С заявлением в Следственный комитет обратился сын пострадавшей. Он сообщил, что 4 ноября его матери сделали операцию в Воронежской городской клинической больнице № 3, куда женщина поступила в порядке экстренной госпитализации.

После завершения операции сын обнаружил, что матери ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось.

В рамках проверки изъята медицинская документация и назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся опросы родственников и врачей, сообщают в СК.

Теги: #рф #клиника #ошибка
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