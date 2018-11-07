Авиакомпания отложила вылет самолета из-за жалоб пассажиров на запах дуриана

Индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air пришлось отложить взлет самолета после жалоб пассажиров на невыносимый запах дуриана в салоне.

Около двух тонн этого фрукта, который называют самым вонючим в мире, перевозились в грузовом отсеке рейса из Джакарты в Бенкулу. Пассажиры потребовали убрать фрукты из самолета, причем дело чуть не дошло до драки с экипажем, сообщает "Би-би-си".

Авиакомпания в итоге пошла на уступки и выгрузила партию дуриана, а самолет вылетел с задержкой примерно на час.

Sriwajiya Air позже заявила, что имела право перевозить эти фрукты в грузовом отсеке. "Не запрещено перевозить дуриан на борту, если он упакован в соответствии с нормами полетов, то есть хранится в запечатанном виде. Многие авиакомпании это делают", - сказала старший менеджер по корпоративным коммуникациям Sriwajiya Air Ретри Майя изданию Jakarta Post.

Аниес Вардхана, глава аэропорта Бенкулу, подтвердил информацию об инциденте местному изданию Detik. Он заявил, что на борту было около 2025 кг дуриана, и что аэропорт впредь будет оценивать прочность упаковки фрукта для того, чтобы "не вызывать дискомфорт у пассажиров".

Дуриан - азиатский деликатес с резким запахом. Это является причиной запрета на его хранение в отелях, перевозку в общественном транспорте, а в некоторых странах - на борту пассажирских самолетов.