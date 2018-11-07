События

18:24 07.11.2018

Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один украинский военный ранен – штаб

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 Незаконные вооруженные формирования в среду осуществили 7 обстрелов украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении этих суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг один раз применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. (…) В результате боевых действий один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в вечерней сводке на странице в Фейсбуке.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя боевики применили минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитную установку ЗУ-23-2. Кроме того, они осуществляли обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Вильный, Зайцево, Пески, Красногоровка и Гнутово.

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Интерфакс-Украина
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