Боевики 7 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, один украинский военный ранен – штаб

Незаконные вооруженные формирования в среду осуществили 7 обстрелов украинских позиций в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении этих суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг один раз применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. (…) В результате боевых действий один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в вечерней сводке на странице в Фейсбуке.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Павлополя боевики применили минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитную установку ЗУ-23-2. Кроме того, они осуществляли обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Вильный, Зайцево, Пески, Красногоровка и Гнутово.