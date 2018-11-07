Киев протестует в связи с продлением ареста в РФ украинцу Павлу Грибу

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с продлением на полгода ареста гражданина Украины Павла Гриба российским военным судом, заявила спикер МИД Марьяна Беца.

"Фарс по делу П.Гриба продолжается. Сегодня ему незаконно продлили арест в РФ до апреля 2019 года. Выражаем протест РФ и требуем освобождения", - написала М.Беца на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

Ранее в этот день Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на 6 месяцев – до 24 апреля 2019 года арест гражданина Украины П. Гриба, обвиняемого в содействии терроризму.

Рассмотрение дела П.Гриба по существу состоится 15 ноября. Заседание суда начнется в 11:00 по московскому времени.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону. Судебные слушания начались в июле, подсудимый не признал вину.

3 июля 2018 года в Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело П.Гриба, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.205.1 (содействие в террористической деятельности) Уголовного кодекс РФ. Предварительные слушания по делу назначены на 9 июля, заседание пройдет в закрытом режиме.