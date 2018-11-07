В суд направлен обвинительный акт в деле о предложении взятки детективу НАБУ от депутата Одесского облсовета

Досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению депутата Одесского областного совета и его сообщника в предложении неправомерной выгоды ($500 тыс.) детективу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершено, обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

Как сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, досудебное расследование завершил департамент процессуального руководства по уголовным производствам, подследственным Государственному бюро расследований (ГБР), совместно с управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Главного следственного управления Генпрокуратуры.

"07.11.2018 прокурор в уголовном производстве направил обвинительный акт в Печерский районный суд Киева по ч. 3 ст. 369 УК Украины для рассмотрения по сути", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в ноябре 2017 года в Генпрокуратуру обратился с заявлением человек, которому стало известно о подготовке к предоставлению злоумышленниками сотруднику НАБУ неправомерной выгоды за снятие арестов со счетов субъекта хозяйственной деятельности (бенефициаром которого является депутат Одесского облсовета) в сумме 185 млн грн и во избежание конфискации арестованных средств.

В результате был задокументирован факт предложения руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерной выгоды в сумме $500 тыс.

Как сообщалось, неправомерная выгода сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества (ООО), задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средствами бюджета Одессы. Речь идет о средствах, полученных от продажи в декабре 2016 года горсовету Одессы здания государственного предприятия "Завод "Краян" по завышенным ценам (за 185 млн грн). Реальная рыночная стоимость здания, как установило следствие, - в диапазоне между 37 и 92 млн грн.

По версии следствия, вероятным бенефициаром ООО является подозреваемый в предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу НАБУ депутат Одесского облсовета.

В СМИ называли фамилию депутата Одесского облсовета Олега Бабенко.