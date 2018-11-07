Суд продлил до 5 января арест Зайцевой и Дронова, обвиняемых в смертельном ДТП в центре Харькова

Киевский районный суд г.Харькова удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении до 5 января 2019 года меры пресечения в виде содержания под стражей Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, обвиняемым в ДТП, которое произошло в октябре 2017 года в центре Харькова и в результате которого погибли 6 человек.

Защита Г.Дронова и сам обвиняемый возражали против удовлетворения ходатайства, утверждая, что риски, на которые ссылается обвинение, не доказаны. Г.Дронов выразил готовность сдать загранпаспорт и права в подтверждение того, что не намерен скрываться от суда и совершать новое правонарушение.

Кроме того, его адвокат Сергей Перепелица заявил, что рассмотрение ходатайств о продлении меры пресечения в отношении его подзащитного превратилось в формальность.

Защита Елены Зайцевой также возражала против удовлетворения ходатайства прокуратуры, называя риски неподтвержденными и необоснованными. Адвокаты утверждали, что состояние здоровья их подзащитной продолжает ухудшаться и поддержали мнение коллеги о формальном подходе суда к рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения.

Пострадавшие и их представители с мнением о формальном подходе суда не согласились и поддержали ходатайство обвинения.

Суд продлил содержание под стражей обоих обвиняемых на 60 дней – до 5 января 2019 года.

Самое дело по сути в среду не рассматривалось. Адвокат С.Перепелица попросил суд дать время, чтобы ознакомиться с результатами дополнительной комплексной судебной автотехнической экспертизы и экспертизы видео- и аудиозаписи, а также сформировать позицию защиты.

Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Г.Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 Г.Дронову. 8 ноября Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Позднее Киевский райсуд Харькова неоднократно продлевал меру пресечения обоим подозреваемым.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.