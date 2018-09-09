В Одессе произошло смертельное ДТП, трое погибших, четверо пострадали

В Одесской области в результате столкновения автомобилей "BMW" и "Skoda" на остановке общественного транспорта погибли два человека, еще пятеро пострадали, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"В Одессе в субботу в 21:45 по ул.Фонтанская дорога водитель автомобиля "BMW", двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с автомобилем "Skoda", которых от столкновения отбросило в разные стороны обочины", – написала Л.Сарган н своей странице в соцсети Фейсбук.

Она отметила, что "BMW" вылетел через трамвайные рельсы и зацепил при этом людей на остановке общественного транспорта.

"В результате ДТП погибли 2 человека, один в очень тяжелом состоянии, еще 4 пострадали", – подчеркнула Л.Сарган.

Правоохранители Одесской области внесли сведения в ЕРДР по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, вероятного виновника ДТП 27-летнего водителя "BMW" задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве.

В свою очередь советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк попросил обходить район, где произошло трагическое ДТП, поскольку проезд временно ограничен.

"Обходите район 6 ст. Фонтана, где полчаса назад произошла трагическая ДТП в результате чего проезд временно ограничен", – написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

В пресс-службе Национальной полиции Одесской области сообщили о смерти одного из пострадавших в карете скорой помощи.