ДТП в Одессе: BMW "влетел" в Skoda, есть жертвы

В Одессе в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло на Фонтанской дороге.

"Водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости, совершил столкновение с автомобилем Skoda. В результате столкновения автомобили отбросило в разные стороны обочины, где в это время находились прохожие. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Сразу после аварии сообщалось, что среди погибших 2 человека, пострадавших - 5. По состоянию на 22:45 известно, что третий человек погиб в машине скорой помощи.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook, что задержан вероятный виновник аварии - 27-летний водитель BMW.