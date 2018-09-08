События

23:04 08.09.2018

Греция отказала в визе управляющему делами Московской патриархии

1 мин читать

Управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказано в греческой визе.

"Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в Управлении делами патриархии.

При этом собеседник агентства уточнил, что "речь идет именно о гражданской визе, а не об отказе в посещении Афона, каковое разрешение дают церковные власти".

Как сообщалось, в начале августа МИД России направил в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам.

Несколькими днями ранее бывший руководитель пресс-службы патриарха Кирилла, настоятель храма Святой Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский сообщил в фейсбуке, что впервые за 25 лет столкнулся с нежеланием греческих властей предоставлять долгосрочные визы клирикам из России. По словам отца Владимира, многие российские священники в комментариях к его посту признались, что с ними за последние полгода случилась такая же история - давали визу на неделю, на две, максимум - на месяц.

Теги: #рпц #томос
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ряд священников Ровенской и Сарненской епархий УПЦ (МП) допросили в УСБУ в фактовом деле о госизмене и религиозной вражде

В УПЦ-КП надеются на скорейшее проведение Объединительного собора для избрания предстоятеля поместной Церкви

Текст Томоса об автокефалии не будет опубликован до вручения избранному предстоятелю УПЦ

Переговоры по созданию единой православной церкви в Украине должны быть ускорены, считает советник президента

Решение об утверждении Томоса является делом национальной безопасности Украины

Украина уверенно движется к вручению Томоса об автокефалии православной церкви - вице-премьер Кириленко

Константинополь утвердил текст Томоса для Украинской церкви, дату Объединительного собора вскоре объявит патриарх Варфоломей – Порошенко

Вселенский патриархат распускает архиепископство РПЦ в Западной Европе

Ректору Московской духовной академии РПЦ не дали въехать на территорию Украины

Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о появлении Автокефальной Православной Церкви в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

После взрывов под Ичней пиротехникам осталось очистить 3 га территории

В полиции опровергают заявление Минздрава о захвате Одесского медуниверситета

В Киеве 11 декабря ограничат движение транспорта на Южном мосту

Иностранец организовал фиктивную онлайн-биржу по торговле валютой, через которую завладевал средствами граждан

Во французском Лионе задержаны более 20 членов грузино-армяно-азербайджанской ОПГ

Экс-милиционер подозревается в похищении двух граждан Марокко - прокуратура

"Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка за нечестную конкуренцию

Представители "С14" облили красной краской двери приемной нардепа Бойко в Кременчуге

На Донбассе в рядах ВСУ с начала суток потерь нет, боевики применяют 120мм и 82-мм минометы

Информация о минировании зданий Оболонского и Шевченковского райсудов Киева не подтвердилась

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА