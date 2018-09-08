Обновленный КПВВ "Станица Луганская" втрое возобновил работу

В Луганской области в районе проведения операции объединенных сил в субботу восстановил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Станица Луганская", сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"По решению командующего объединенных сил после проведения соответствующих работ по реконструкции и развитию восстановил функционирование контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская. Теперь возможности КПВВ возрастут – ежесуточно пересекать линию разграничения смогут 10-12 тысяч граждан", – говорится в сообщении.

Как отмечается, обновленный КПВВ проинспектировали председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз и начальник штаба Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Олег Цевелев.

"Общая стоимость ремонтно-восстановительных работ на этом КПВВ составляет почти 20 млн. грн. Деньги на эти цели выделены из областного бюджета. Наша цель заключалась в создании комфортных условий пересечения линии разграничения для людей с ограниченными возможностями, детей, больных, беременных, людей старшего возраста… Благодаря увеличению количества рабочих мест для проверки документов сократятся многочасовые очереди на КПВВ. А время ожидания можно провести в павильонах, пункте отдыха, специально оборудованной комнатой для нужд матери и ребенка", - сообщил Ю.Гарбуз.

В настоящее время на контрольном пункте обновили дорожное покрытие, есть пункт оказания медицинской помощи, туалеты, отремонтировали блиндаж-укрытие на 50 человек, навесы для посетителей, ограждения, бытовки, места остановки маршрутных транспортных средств.

Кроме того смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Есть также модуль для гуманитарных организаций, в том числе для представительств Красного Креста. Все модули оснащены, малые архитектурные формы подключены к централизованному электро- и водоснабжению, водоотведению. Кроме того, теперь на пункте пропуска будет работать передвижной модуль "Ощадбанка".

"Также на обновленном контрольном пункте увеличено количество автоматизированных рабочих мест проверки документов и штат подразделения, обеспечивает пропускные операции. Кроме этого, для оперативного выявления угроз террористического характера и своевременной противодействия противоправным действиям дополнительно контрольный пункт оборудован камерами видеонаблюдения", – подытожили в штабе.