События

19:46 08.09.2018

В центре Киева из-за порыва водопровода образовалось озеро

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В центре Киева из-за порыва водопровода образовалось озеро

Утром в субботу, 8 сентября, в диспетчерскую "Киевводоканала" поступила заявка об утечке воды в районе пр.Победы, 56 на углу с ул.Гарматной, сообщила пресс-служба ЧАО АК "Киевводоканал".

"8 сентября в 5.10 утра в главную диспетчерскую ЧАО АК "Киевводоканал" поступило заявка об утечке воды в районе проспекта Победы, 56. Аварийная бригада "Киевводоканала" ликвидировала утечку, запланированы ремонтные работы. Как выяснилось, авария произошла на водопроводной магистрали Д-500", – говорится в сообщении.

Как отмечается, утечка произошла в районе зеленой зоны, сильный поток воды на время осложнил движение на проезжей части. После ликвидации утечки уровень воды спадает.

В пресс-службе отметили, что из-за вынужденных противоаварийные мероприятий от водоснабжения временно отключили шестиэтажный жилой дом по адресу пр.Победы, 60.

 

Теги: #киев #вода #авария #украина
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